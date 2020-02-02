شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يعقد مباحثات مع رئيس موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات مع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا.

تناولت المباحثات - التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية - الأفريقية بوجه عام و القضايا و الملفات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نشر تغريدة على "تويتر" رحب فيها بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الذي وصل إلى أبو ظبي، أمس السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

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وكان في استقبال ولد الغزواني لدى وصوله مطار أبو ظبي السبت وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، إلى جانب دبلوماسيين من البلدين.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن زيارة ولد الغزواني للإمارات هي الأولى له لبلد عربي، فيما جرى تداول أنباء عن زيارة غير معلنة أجراها سابقا للملكة السعودية قبيل تنصيبه.

محمد بن زايد خلال استقبالهمحمد ولد الشيخ الغزواني



محمد بن زايد محمد وولد الشيخ الغزواني