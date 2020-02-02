شكرا لقرائتكم خبر عن صحف سعودية :إسماعيل هنية يقرر البقاء فى قطر بعد زيارته لإيران ووصفه سليمانى بالشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤولون فى حركة "حماس" إن رئيس المكتب السياسى للحركة إسماعيل هنية، قرر البقاء خارج قطاع غزة لفترة طويلة، ربما تمتد إلى نهاية العام الجارى أو العام المقبل.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، نقلا عن مصادر لها، أن هذا القرار متعلق بترتيبات داخلية فى حماس، وأخرى لها علاقة بتعقيدات مرتبطة بالحركة من قطاع غزة وإليه، نافية المزاعن بأن تكون مصر، منعت هنية من العودة إلى غزة، قائلة إنه لم يقرر العودة فى حقيقة الأمر، مؤكدة أن هنية قرر الاستقرار فى قطر فى هذه المرحلة لكن ليس بصورة نهائية، ولا يعرف إذا كانت عائلته ستلتحق به أم لا.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى تأكيد أعضاء الحركة، ببقاء هنية فى الخارج جاء بعد زيارته إيران، حيث شارك فى تشييع جثمان قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، الذى قُتل من خلال غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولى فى العراق، 3 يناير الماضى.

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فيما أكدت مصادر فلسطينية، أن مصر لم تكن راضية عن هذه الزيارة، لكن تمت تسوية الأمور فى نهاية المطاف.

وألقى هنية خلال زيارته إيران كلمة قال فيها إن قاسم سليمانى يقف خلف الدعم العسكرى لحماس وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه "شهيد القدس"، فى تعبير أثار جدلاً واسعاً، وبررت حماس الزيارة بأنها تأتى اعترافاً بدور سليمانى فى دعم المقاومة الفلسطينية.