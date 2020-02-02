شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تفاصيل حادث سير مروع فى ولاية بومرداس بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وإصابة 6 آخرون، فى حادث تصادم مرورى، وقع فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، فى منطقة أولاد والى بالأربعطاش التابعة لولاية بومرداس فى الجزائر.





ووفقا لـ"النهار الجزائرية"، كشفت مصالح الحماية المدنية فى الجزائر، عن تسجيل قتيل و6 جرحى فى حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم ببومرداس، مؤكدة أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة أولاد والى بالأربعطاش التابعة لبومرداس.





وأشارت الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع خلال الساعة الرابعة صباحا و12 دقيقة، إثر اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة مع حافلة لنقس المسافرين، كاشفة أن الشاحنة كانت تشغل الخط الرابط بين ولاية قالمة بولاية الجزائر.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، إنها تدخلت بخمسة سيارات إسعاف وشاحنتى إطفاء لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى.





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وشهدت الجزائر، فى الفترة الأخيرة عدة حوداث على الطرق حصدت أرواح العشرات من المواطنين، حيث لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون، فى حادث سير وقع مؤخرا، بعد اصطدام حافلتين فى بلدة سطيل التابعة لمدينة وادى سوف شرق الجزائر.

ووفقا لصفحة مديرية الحماية المدنية لولاية الوادى عبر فيس بوك، فإن الحادث الخطير والمميت وقع فى الساعة 1:10 صباحا بالتوقيت المحلى، نتيجة اصطدام حافلتين لنقل الركاب تشتغلان على خط سطيف ورقلة جيجل ورقلة خلف، معربين عن أسفهم لمصرع 12 مواطن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 73 عام، بالإضافة إلى سقوط 46 جريح، داعين الله أن يرحم الموتى ويشفى المصابين.

وفى نفس الإطار، كلف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ كامل التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحاي، معربا عن حزنه الشديد بسبب الحادث.

وقدم تبون، تعازيه لعائلات ضحايا حادث المرو، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين فى المجزرة المرورية التى وقعت إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين.