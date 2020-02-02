مقتدى الصدر يدعو إلى إنهاء الاحتجاجات بالعراق وينصح بمعاقبة من يعوق الأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم التيار الصدرى، فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى "تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمى للمدارس وفتح الطرق"، مشددا على ضرورة "إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

وقال الصدر، في تغريدة له، إنه "حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية، لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

وأضاف "أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية فى المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي فى المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".

ودعا الصدر "المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك"، موجها "نصيحة إلى القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".

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وقد أندلعت منذ قليل، مظاهرات فى عدد من مدن العراق الجنوبية، وذلك احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام.