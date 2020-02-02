شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يدعو إلى إنهاء الاحتجاجات بالعراق وينصح بمعاقبة من يعوق الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم التيار الصدرى، فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى "تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمى للمدارس وفتح الطرق"، مشددا على ضرورة "إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".
وقال الصدر، في تغريدة له، إنه "حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية، لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".
وأضاف "أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية فى المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي فى المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".
ودعا الصدر "المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك"، موجها "نصيحة إلى القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".
وقد أندلعت منذ قليل، مظاهرات فى عدد من مدن العراق الجنوبية، وذلك احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام.
يأتى هذا بعد يوم واحد من إعلان محمد توفيق علاوي علاوي، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد، وقال علاوى فى خطاب تلفزيونى عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.
ويأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر يدعو إلى إنهاء الاحتجاجات بالعراق وينصح بمعاقبة من يعوق الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.