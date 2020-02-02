"الطيران المدني" العمانية تعلّق جميع الرحلات الجوية مع الصين

مسقط / الخليج 365



قالت هيئة الطيران المدني العمانية، إنها علقت رحلاتها الجوية من وإلى الصين اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد".



وذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، الأحد، أن قرارها جاء "في إطار متابعة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في الصين، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة".



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ومنذ منتصف الشهر الماضي، أعلنت أكثر من 30 شركة طيران حول العالم، وقف رحلاتها إلى الصين، وفرض قيود مشددة على المسافرين من الصين إلى المطارات الخارجية.



وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس "كورونا الجديد" ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.



وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 14380 إصابة داخل الصين.

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