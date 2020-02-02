الرئيس التونسي يبحث في الجزائر القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول



وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية، هي الاولى له خارجيا، لبحث التعاون الثنائي وقضايا دولية وإقليمية، بينها القضية الفلسطينية والملف الليبي.



وأمس أكد بيان للرئاسة الجزائرية إنه "بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يقوم سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد بزيارة دولة للجزائر يوم الأحد 2 فبراير 2020"، دون تحديد مدتها.



وأضاف أنه "خلال هذه الزيارة، سيجري الرئيسان محادثات حول وسائل وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما سيتطرقان إلى الوضع الدولي والإقليمي، وخاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة".

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