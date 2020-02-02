الجزائر تجلي 10 تونسيين من ووهان الصينية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365



أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، إجلاء 10 رعايا تونسيين رفقة 36 جزائريا عبر رحلة خاصة من مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



جاء ذلك وفق ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية.



وورد في البيان أن الطائرة التي سترحل الجزائريين من مدينة ووهان الصينية (عددهم 36 شخصا) ستنقل أيضا 10 تونسيين.



ووفق المصدر ذاته فإن ترحيل الرعايا التونسيين من ووهان الصينية جاء بناء على طلب من سلطات بلادهم.



ويشرع الرئيس التونسي قيس السعيد، اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر هي الأولى له خارج البلاد.



ولفت البيان أن الجزائر بعثت على متن الطائرة المغادرة الى ووهان مساعدات للصين، تتمثل في 500 الف قناع و20 الف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

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وكانت طائرة للخطوط الجوية الجزائرية انطلقت فجر الأحد باتجاه ووهان الصينية لترحيل 36 جزائريا اغلبهم من الطلبة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.



ومن المنتظر وصول الطائرة الى الجزائر صباح الاثنين، حيث سيتم عزل المرحلين والطاقم الطبي والملاحي 14 يوما للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس.



ولم تسجل الجزائر الى الآن أي حالة اصابة بفيروس كورونا الجديد حسب تأكيد مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار الأحد في تصريحات للإذاعة الحكومية.



وفرضت السلطات الجزائرية اجراءات رقابية وكاميرات حرارية في معابرها الحدودية والمطارات والموانئ.

وفيروس كورونا الجديد ينتقل عن كريق الجو عبر التنفس والعطس والسعال.



وكشفت الصين لأول مرة عن هذا الفيروس في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمدسنة ووهان وسط البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الى 304 وبلغ عدد الاصابات 14 الف و380 حالة.



كما أعلنت الفلبين الأحد أول حالة وفاة لصيني بفيروس كورونا الجديد خارج بلاده.

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