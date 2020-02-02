مقاتلة روسية تقصف مدينة الباب الواقعة ضمن مناطق "درع الفرات"

الباب/ الخليج 365 تعرض مركز مدينة الباب بريف محافظة حلب السورية، الواقعة ضمن مناطق درع الفرات التي قامت بها القوات التركية، لقصف الطيران الروسي. وبحسب مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، فإن القصف جرى في تمام الساعة 01:30 ليلا بالتوقيت المحلي لسوريا. وأوضح المركز أن المقاتلة الروسية التي نفذت القصف، أقلعت من قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية(غربي سوريا). Advertisements وأشار إلى أن القصف الروسي طال 3 نقاط داخل مركز مدينة الباب، وأسفر عن إصابة مدني. يذكر أن خطوط الجبهة في مدينة الباب شهدت أمس اشتباكات بين قوات النظام السوري وقوات الجيش الوطني السوري. وبفضل عملية "درع الفرات" (أغسطس 2016 - مارس 2017) و"غصن الزيتون" (انطلقت في مارس 2018 واستغرقت 64 يوما) تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن "جرابلس"، و"الباب" و"اعزاز" "وعفرين" (شمالي سوريا) التي كانت بقبضة الإرهابيين.

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