“الصحة”: إستقبال 10 طلاب سعوديين قادمين من الصين وعزلهم إحترازياً

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الصحة عن إستقبال عشرة طلاب سعوديين بعد ماتم إجلائهم من منطقة ووهان الصينية وذلك عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة حيث هبطت الطائرة صباح اليوم بمدينة الرياض وذلك بعد التنسيق مع التام مع وزارة الخارجية و السفارة السعودية في الصين والتي قامت بجهود مشكورة لإنهاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم .

وأبانت الصحة أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب قد تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم إحتياطياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للإطمئنان عليهم لضمان عدم إنتقاله لأشخاص آخرين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة لفيروس كورونا المستجد

وأعادت الصحة التأكيد وطمانة المواطنين والمقيمين أنه لم يتم ولله الحمد حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة بفيروس كورونا المستجد .

الجدير بالذكر أن الصحة تواصل تنفيذ العديد من الإجراءات الإحترازية لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة بإذن الله وذلك من خلال فحص جميع القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

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وأبانت الصحة أن إجمالي عدد العينات التي فحصها في المملكة منذ 20 يناير حتى 2 فبراير الحالي بلغ (62) عينة وجميعها سالبة ولله الحمد كما تم فحص عدد (3152) مسافر عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين وكذلك تم فحص عدد (868) مسافر عبر الرحلات الجوية غير المباشرة وذلك خلال نفس الفترة حيث وفرت الصحة أطقم طبية على مدار الساعة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تتلقى رحلات مباشرة وغير مباشرة من الصين

كما تمكن المختبر الوطني التابع للصحة من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف

وإكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين وقبل اعلان منظمة الصحة العالمية أنها فاشية دولية.

وتتمتع المملكة ولله الحمد بخبرة واسعة وتجربة ثرية في مكافحة الأمراض والوقاية منها عبر خلال مواسم الحج والعمرة التي يتم خلالها إستقبال ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

‏‫تجدر الإشارة أنه وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة عالمياً (14561) حالة منها عدد (14386) حالة داخل الصين وعدد ( (175) حالة خارجها فيما بلغ عدد الوفيات حتى تاريخه (305) حالات وفاة .