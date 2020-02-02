اليابان ترسل مدمرة بحرية لحماية السفن بالشرق الأوسط

صحيفة الخليج الالكترونية

أرسلت اليابان اليوم الأحد السفينة الحربية “جيه إس تاكانامي” اليوم الأحد، إلى الشرق الأوسط في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في الشرق الأوسط.

وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع اليابانية عبر صفحتها على تويتر أنه “في 2 فبراير حضر وزير الدفاع، تارو كونو، مراسم مغادرة المدمرة “تاكانامي” حيث يجري إرسالها إلى الشرق الأوسط”.

وأضافت التغريدة أن السفينة تاكانامي ستجمع المعلومات الضرورية لضمان سلامة ملاحة السفن التابعة لليابان حيث ستعمل مع طائرة دورية من طراز بي-3 سي”.