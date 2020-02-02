شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. لا تأكل أبدا هذه الوجبات في المطاعم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ينصح خبراء الصحة والتغذية دوما بتجنب الطعام خارج المنزل قدر المستطاع، وبالخصوص في المطاعم السريعة، التي تقدم وجبات قد تكون خطيرة على الصحة.



وحسب موقع، "ويب طب" المتخصص، فهناك مجموعة من الأطعمة التي يحذر تناولها خارج المنزل، لما تسببه من مشكلات صحية عديدة، مثل البرغر، والوجبات الموفرة، والسلطات الخضراء.

وعندما لا يتم طهي اللحم البقري المفروم جيداً، والمقدم في البرغر، فغالباً ما تبقى البكتيريا عالقة به ولا يتم القضاء عليها تماماً، فهذا ما يحدث عندما تقوم بطلب البرغر نصف التسوية والمصنوع من اللحم المفروم.

وينصح في حالة طلب البرغر من المطاعم، أن يكون كامل التسوية لضمان القضاء على كافة الميكروبات والجراثيم الموجودة بالأسطح وفي أنحاء اللحم.

وبشكل عام، لا يجب تناول أي لحوم نصف تسوية لأن هذا لا يضمن التخلص من أي بكتيريا ضارة موجودة بها.

ولا يختلف الأمر في الوجبات الموفرة، التي قد تكون مغرية، وتحتوي على طبق رئيسي ومقبلات، فكلما كانت الوجبة تحتوي على العديد من الأطعمة، كلما زادت فيها كميات الدهون غير الصحية، فتكون مكونة من الدجاج أو اللحم وتزداد المخاطر إذا كان ساندوتش يحتوي على الكاتشب والمايونيز.

وفضلاً عن البطاطا المقلية والمشروب الغازي، فكلها عناصر ضارة بالصحة وخاصةً إذا تناولتها معاً.

ويتصور كثير من الأشخاص أن السلطة وجبة صحية ولا مشكلة من طلبها في المطاعم، وهذا أيضاً أمر خاطئ، حيث يصعب التأكد من طريقة غسل مكونات السلطة جيداً، وخاصةً أنها معرضة للتلوث بشكل كبير.

وتساعد السلطة الخضراء في الحفاظ على الوزن، ولكن هذا في حالة غسل مكوناتها جيداً، أما إذا كانت ملوثة فيمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

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كما يحذر خبراء التغذية من بعض المطاعم التي تقدم أطباق ما قبل الوجبات لفتح الشهية وللتسلية حتى يتم إعداد الطعام، مثل الخبز الأبيض بالثوم أو سلطة الطحينية أو الخبز مع زيت الزيتون وغيرها.

وأيضاً من الأطعمة المنتشرة في المطاعم والتي يعتقد البعض أنها خفيفة، مثل المقرمشات مع الصلصة الحمراء، والتي تجعلنا نتناول كثير منها دون أن ندري لأنها صغيرة الحجم ويمكن تناول كميات كبيرة في وقت كبير.

ولا يمكن تخيل كم تتسبب هذه الأطعمة في زيادة الوزن، وخاصةً أنها مجرد بداية قبل تناول الوجبة الرئيسية المليئة بالدهون.

ولهذا ينصح بعدم تناول مثل هذه الأطعمة التي يظن البعض أنها خفيفة، والبحث عن وسيلة أخرى للتسلية حتى يتم تجهيز وجبة الطعام.

كما أن بعض الأطعمة المعروفة بثمنها القليل قد تكسبك وزن زائد بشكل كبير، فعادةً ما تكون المعكرونة أو الخبز والنشويات هي الأساس في تلك الوجبات.

وتعتبر المقليات من الأطعمة المفضلة لكثير من الأشخاص في المطاعم، وعادةً ما يكون الدجاج والبطاطا المقلية هي الوجبة الرئيسية في كثير من المطاعم.

ولسوء الحظ أن تلك المقليات هي الأكثر ضرراً على الصحة على الرغم من مذاقها المحبب لمعظم الأشخاص، فوجبة واحدة ستكسبك كثير من السعرات الحرارية وتجلب لك مجموعة كبيرة من المخاطر الصحية.

ولذلك فإن البديل هو اللجوء للأطعمة المشوية أو التي يتم تسويتها على البخار، فهي أكثر صحية من غيرها.

ويحذر الخبراء أيضا من المشروبات التي يمكن إعادة ملئها، حيث أن المشروبات الغازية تسبب العديد من الأضرار على الصحة، فضلاً عن احتوائها على كميات كبيرة من السكر.

ولذلك لا يحبذ أن تطلب المشروب المتاح إعادة ملئه مرة أخرى لأن هذا يزيد من حماستك لشرب المزيد من المشروبات الغازية الضارة.

والأمر كذلك في الوجبات المضاف إليها كثير من الجبن السائح الذي يحمل كميات كبيرة من الدهون. ولهذا لا ينصح باختيار الأطباق التي تدمج بين مجموعة من الأصناف المتنوعة، ويفضل اختيار طبق بصنف واضح ومحدد مثل الدجاج المشوي دون إضافات.