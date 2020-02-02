- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فيسبوك" تعلن الانضمام إلى جهود مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتزامها حذف كل المعلومات الخطأ بشأن فيروس كورونا المتحور الجديد، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات ووسائل الوقاية المزيفة، إلى جانب أي محتوى يحاول أن يثني الناس عن تناول الأودية المقررة. كما قررت الشبكة حذف أي هاشتاجات على موقع تبادل الصور إنستجرام وتستخدم لنشر معلومات مضللة عن تفشي الفيروس.
ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كانج شينج جين رئيس قطاع الصحة في فيسبوك قوله في رسالة عبر الإنترنت إنه في حين يسعى العاملون في حقل الصحة على مستوى العالم لحماية الناس من المرض، فإن فيسبوك تدعم جهودهم بعدة طرق وبخاصة من خلال الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار بشأن الفيروس وتوصيل المعلومات المفيدة إلى الناس.
يشار إلى أن فيروس كورونا المتحور الجديد انطلق من مدينة ووهان الصينية قبل أيام وانتشر في العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط، وأسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص.
وأشارت فيسبوك إلى أنه إلى جانب الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار، فإنها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتوفير أحدث المعلومات المفيدة عن المرض من خلال رسائل تظهر على رأس قائمة الأخبار على صفحة موقع فيسبوك. كما ستتيح ظهور نافذة تلقائيا تحتوي على "معلومات موثوقة" عندما يبحث المستخدون عن محتوى مرتبط بالفيروس على الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيسبوك" تعلن الانضمام إلى جهود مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.