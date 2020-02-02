كوشنر: السيسي ساهم في صياغة صفقة القرن.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

كشف كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، عن مساهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صياغة خطة السلام التي اعلنها دونالد ترمب، والمعروفة باسم "صفقة القرن". وقال كوشنر ، خلال لقاء خاص لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر "MBC مصر"، إن "العمل الذي تم إنجازه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول العربية، كان سبيلاً لوقف التطرف وإيقاف الجهاديين والمتطرفين، خاصة أن هناك دماءً مهدرة فى تلك الحروب ويجب إيقافها، وذلك لم يحدث إذا تم ترديد نفس الشيء الذى رددناه من قبل، والمفارقة أن الكثير من القادة العرب خرجوا في تصريحات يحثون قادة فلسطين على أن يكونوا أكثر مرونة وأن يركزوا على ما هو أفضل لشعبهم." وأضاف : "الرئيس السيسي أعطاني العديد من النصائح الجيدة جدًا، فهو يولي للشعب الفلسطينى اهتمامًا كبيرًا، وقال إنهم يستحقون أن يكون لديهم دولة، ويحتاجون لاستثمارات اقتصادية ضخمة، وهذا ما استطعنا فعله كما أعطانا معلومات عن المشروعات التى يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني". اقرأ أيضاً : وكالة معا .. كوشنر: خلافنا مع الأردن وليس مع الفلسطينيين حول مكان العاصمة ودعا كوشنر الفلسطينيين إلى عدم إضاعة الفرصة، معتبراً أن صفقة القرن "أنها سوف تعمل على التقارب بين العرب وتل ابيب التي تعهدت باحترام رغبة كل مسلم يرغب في الصلاة بالمسجد الأقصى". صائب عريقات لديه رقم قياسي من الفشل في عقد صفقات السلام وخلال حديثه، هاجم كوشنر عريقات بقوله :"صائب عريقات كبير مفاوضات منذ 25 عامًا، لم يصل لأى اتفاق .. هذا الرجل لديه رقم قياسى من الفشل فى عقد صفقات السلام.. يقول أنه خريطة ترمب لا تقدم أي جديد، وأن هناك خرائط أخرى صادرة من قبل، أعتقد أنه رسمها على منديل ورقى وتخلص منه بعد ذلك.. لا يوجد خريطة رسمت حظيت بموافقة تل ابيب، إلا خريطة ترمب.. إنها تحمل 181 صفحة مليئة بالتفاصيل.. عليهم دراسة الخطة والتشاور مع الأصدقاء والجيران من الدول ثم يأتى إلى الطاولة ويجلس مع الإسرائيليين.. وكثيرون يقولون أن السلطة الفلسطينية لم تعقد أى صفقات منذ مدة طويلة.. لأنه ياتى إليهم مليارات الدولار من المساعدات وثروات كبيرة وأثرياء فلماذا يعقدون صفقات؟.. الرئيس المهتم بشعبه سيركض نحو طاولة المفاوضات ويجلس عليها ويقول الأشياء التى يرغب فيها ويحرك الأمور للأمام.. ونحن سنكون عادلين وموضوعيين.. وترمب وضع خطة تفصيلية للأعمال التجارية وكيفية بناء اقتصادهم.. ترمب هو الرئيس الذى جعل هذا العرض ممكنا وهو الذى يستطيع إنهاء هذه الصفقة".