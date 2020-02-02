شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: طائرات روسية تشن غارات على مدينة الباب بريف حلب الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 100 شخص خلال معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش السورى والفصائل المسلحة فى حلب وإدلب فجر اليوم الأحد، وقال المرصد - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم - إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، في محيط مدينتي حلب وإدلب منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل.

وأضاف أن طائرات روسية شنت غارات مكثفة على مدينة الباب بريف مدينة حلب الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا. وتخوض قوات الجيش السوري اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين يرافقها قصف جوي روسي وسوري، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين. Advertisements

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أن رتلا عسكريا روسيا انطلق الثلاثاء الماضى، من مدينة القامشلى وعبر "الدرباسية" متجها نحو منطقة أبو رأسين، وأوضح المرصد (مقره لندن) - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن الرتل يتألف من 30 آلية عسكرية بين ناقلة جند ومدرعة.. بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وجهة الرتل.