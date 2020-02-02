المرصد السورى: طائرات روسية تشن غارات على مدينة الباب بريف حلب الشرقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 100 شخص خلال معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش السورى والفصائل المسلحة فى حلب وإدلب فجر اليوم الأحد، وقال المرصد - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم - إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، في محيط مدينتي حلب وإدلب منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل.
وأضاف أن طائرات روسية شنت غارات مكثفة على مدينة الباب بريف مدينة حلب الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.
وتخوض قوات الجيش السوري اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين يرافقها قصف جوي روسي وسوري، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أن رتلا عسكريا روسيا انطلق الثلاثاء الماضى، من مدينة القامشلى وعبر "الدرباسية" متجها نحو منطقة أبو رأسين، وأوضح المرصد (مقره لندن) - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن الرتل يتألف من 30 آلية عسكرية بين ناقلة جند ومدرعة.. بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وجهة الرتل.
وكان المرصد السوري قد أشار فى الـ25 من يناير الماضى، إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة "تل تمر" بريف "الحسكة" عمدت إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة "القامشلي" عبر "أوتستراد" الحسكة – حلب الدولي، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين.
من جانب أخر أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن هناك رتل عسكري تركي كبير دخل إلى الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها ، حيث كان المرصد ذكر فى وقت سابق 54 قتيلا سقطوا من قوات النظام، و40 من المسلحين فى اشتباكات مسلحة بريفي حلب وإدلب، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث شهدت مدينة حلب اليوم اشتباكات بين قوات النظام وجماعات مسلحة.
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