شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 105 للمجلس الاقتصادى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الاجتماعات التحضيرية للدورة للدورة ال-(105) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى باجتماع للجنة الاجتماعية صباح اليوم الأحد، تمهيدا لعقد الدورة على المستوى الوزارى يوم الخميس القادم، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية -فى كلمتها- أهمية الموضوعات التنموية والاجتماعية المعروضة ضمن الملف الاجتماعى لهذه الدورة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وخاصة إعداد الجوانب الاجتماعية للملف الاجتماعى للقمة العربية القادمة مارس 2020.

وقالت إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود، فى مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة بين الدورة السابقة والدورة الحالية فى الشق الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ قرارات المتعلقة بالنشاط الاجتماعى للدورة السابقة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.



وأوضحت غزالة أن جدول الأعمال يتضمن بندا حول التعاون العربى الدولى فى المجالات التنموية والاجتماعية، والنظر فى تقارير وقرارات الدورة الأولى للمجلس العربى للسكان والتنمية التى عقدت فى الأردن فى الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الماضي، وكذلك تقارير وقرارات الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذى عقد فى الأردن فى ديسمبر الماضى.



وذكرت أن لبنان طلبت بندا يتعلق بمتابعة تنفيذ متابعة قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى بيروت يناير 2019، مؤكدة أهمية دراسة هذه البنود وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين الأربعاء المقبل.

من جانبه، أشاد رئيس الدورة السابقة للمجلس أنور حمام وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بفلسطين بالدعم السياسى الكبير الذى حصلت عليه دولة فلسطين خلال الاجتماع الوزارى الطارئ لمجلس الجامعة العربية برفض خطة السلام الأمريكية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يريد استغلال هذه الظروف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

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وأشار إلى أن تولى بلاده رئاسة الدورة السابقة ال104 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لمدة عام هو تأكيد من الدول العربية على مكانة فلسطين فى العمل العربى المشترك.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية غدا الإثنين لمناقشة الجوانب الاقتصادية فى مشروعات القرارات، ثم اجتماع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين يوم الأربعاء، على أن تختتم الاجتماعات يوم الخميس 6 فبراير باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري.

كما سيعقد على هامش الاجتماع الوزارى اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنمية والإقتصادية .