شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلب تعلن تأجيل امتحانات لحين إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني تأجيل الامتحانات في الجامعة يوم غد الأحد إلى موعد آخر يحدد لاحقاً، دون إبداء الأسباب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قال الدكتور أفيوني إنه سيتم تقديم الامتحانات المؤجلة في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكانت جامعة حلب أجلت الامتحانات في الـ 26 من الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أعلن أن هجوما معاكسا للجيش السورى فى محافظة إدلب، أحبط هجوما كبيرا كان يخطط له المسلحون على حماة وحلب.

وأوضح رئيس المركز الروسى للمصالحة اللواء يورى بورينكوف -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة- أنه "خلال تراجع المسلحين إلى عمق منطقة وقف التصعيد فى إدلب، وقعت فى أيدى العسكريين السوريين كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، بما فيها من صنع غربي، تركها العناصر المسلحة".

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وأضاف البيان أن "هذا يدل على قدرات قتالية كبيرة للإرهابيين، كانت ستستخدم فى هجوم على مدن كبيرة مثل حماة وحلب، لولا الهجوم المعاكس للجيش السوري".

وأشار إلى أن الجيش السورى أثناء صده هجمات المسلحين فى محافظتى حلب وإدلب، تمكن من اغتنام أو تدمير 11 دبابة و19 مدرعة و62 سيارة مزودة بأسلحة ثقيلة، و4 راجمات للصواريخ و38 مدفعا و4 طائرات مسيرة، وغيرها من المعدات.