شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الطلاب السعوديون القادمون من "ووهان " ليس لديهم أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات السعودية أن الطلاب السعوديين العشرة الذين تم إجلاؤهم من الصين ليس لديهم أي أعراض لكورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث أفادت السلطات السعودية أن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا، ومن جانبه أكد وزير الخارجية السعودي" نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان" لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب.

كانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها

كانت السلطات الصينية بثت مقطع فيديو أكدت انه لتعافى 20 مريضًا وخروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تمامًا من فيروس كورونا، حسبما موقع " العربية نت "

وأوضح مقطع الفيديو الذى لم يتجاوز 11 ثانية، وتناولته العديد من وسائل الإعلام بالصين ظهور عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان فى مدينة ووهان، بؤرة المرض الذى انتشر عالميا، وكان هؤلاء يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر فى اللقطات.

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وتم السماح للمرضى بالمغادرة فى الخامسة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلى، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية فى المقاطعة.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التى نشرت الفيديو أيضا، إن هذه هى المرة الأولى التى يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى فى يوم واحد.