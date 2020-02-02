انت الان تتابع بنك بوبيان ينظم بطولة "بوبيان للبولينغ" المفتوحة للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المسؤول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية فيصل الخضر

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم بطولة بوبيان للبولينغ المفتوحة لمشاركة الجنسين من جميع الاعمار سواء لعملاء البنك او غير العملاء والتى ستقام في النادي الكويتي للبولينغ في منطقة السالمية يوم السبت 8 فبراير 2020 بجوائز قيمة تصل الى 300 دينار للمركز الأول والثاني 250 بينما الثالث 200 دينار.

وقال المسؤول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية فيصل الخضر ان تنظيم بوبيان لهذه البطولة يأتي انطلاقا من حرصه على دعم الانشطة والفعاليات التى تهم الشباب الى جانب تأكيد حرصه على التفاعل مع مهارات الشباب وتوجهاتهم الرياضية .

واضاف انه سيتم تنظيم هذه البطولة بالتعاون مع النادي الكويتي للبولينغ و التطبيق الرياضي ( لعب ) Li3ib والذي يمتلك خبرة جيدة في تنظيم البطولات الرياضية بمختلف اشكالها .

** شروط المشاركة

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وحول شروط المشاركة قال الخضر انه يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع البنك الالكتروني www.bankboubyan.com موضحا ان البطولة ستقام بنظام المسابقتين المنفصلتين حيث سيكون هناك مسابقة للشباب واخرى للبنات .

واضاف ان البطولة مفتوحة لعملاء البنك وغيرهم مع منح العملاء الاولوية في حال تجاوز العدد المحدد للبطولة مشيرا ان البطولة ستقام بنظام التصفيات الدور الأول لاختيار افضل 48 مركز وحتى الدور الخامس الذي سيكون الدور النهائي لتحدي المراكز الأولى.

يذكر ان بنك بوبيان ينظم سنويا العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية التى تهم الشباب من بينها مهرجان الكويت للقهوة المخصص لدعم المشاريع الشبابية الى جانب رعايته للعديد من البطولات والانشطة التى تهم الشباب من بينها رعايته لمعرض maker faire الذي سينطلق الاسبوع المقبل في ارض المعارض .

كما يرعى بنك بوبيان ايضا معرض اكسبو ايطاليا الكويت الذي تنطلق فعالياته نهاية الاسبوع الحالي بمشاركة اكثر من 100 شركة في اطار تشجيعه للعمل الحر وتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الصغيرة لاسيما وان الشركات الايطالية تاتى الى الكويت لعرض خدماتها ومنتجاتها بنظام الفرانشايز .