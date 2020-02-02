تراجع مبيعات المتاجر بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

زادت تعاملات الشراء عبر الإنترنت بصورة ملحوظة الأيام الماضية في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي انخفض عدد المستهلكين الذين يزورون متاجر الخصم الكبيرة تخوفا من فيروس كورونا.



وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن موقع التسويق الإلكتروني "الشارع الـ11" اليوم الأحد، ارتفعت كمية المبيعات من المنتجات اليومية خلال الفترة من 27 من الشهر الماضي حتى يوم السبت بنسبة 104%.

Advertisements

وارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية الطازجة بنسبة 46% والأغذية المصنعة بنسبة 53%.

وتقول الوكالة الكورية إن مبيعات المنتجات الغذائية الطازجة مثل أكلات مطبوخة والأغذية المجمدة والفواكه زادت 1.095% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مع زيادة مبيعات المنتجات اليومية مثل المناديل المرطبة، الحفاظات والمكرونة "راميون" وقارورات الماء وعلب الأرز المطبوخ وغيرها.

وارتفعت المبيعات من الكمامات خلال الفترة بـ373 مرة، ومطهر اليد بـ68 مرة، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات المناديل المطهرة بنسبة 343% ونظارات الحماية بنسبة 661%.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الصين شهدت ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق.