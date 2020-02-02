شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفقوس! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تعتبر القثاء أو ما يعرف بـ القتة أو الفقوس من الخضروات التي تشبه الخيار وتتمتع بمذاق شهي ولذيذ إضافة إلى ذلك تتميز باحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان.

كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول القتة بشكل مستمر، وتتمثل في: -مدر للبول يعمل على تنظيف الدم من الفضلات والأملاح الزائدة Advertisements -يعمل على تبريد الجسم بتخفيض درجة حرارته -يستخدم في علاج بعض الأمراض الجلديّة وعلاج النّمش والكلف عند خلط عصيره مع الحليب -يساهم في علاج التهابات المفاصل - سريع الهضم -التخلص من مشكلة الإمساك

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