لقاح جديد للقضاء على مرض ألزهايمر. تعرف عليه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توصل فريق طبي أميركي إلى تجربة لقاحات، قد تؤخر أعراض مرض ألزهايمر، أو خرف الشيخوخة وتحد من نمو المرض وأعراضه.



فقد وجد الباحثون في مركز أبحاث طبي أمريكي أن الاختبارات التي أجريت على الفئران تظهر أن اللقاح يمنع بشكل آمن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المسببة لالزهايمر.

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ويقلل عدد حالات تشخيص الزهايمر إلى النصف في حالات يمكنه بحسب الدراسة تأجيل أعراض المرض خمسة أعوام.

هذا اللقاح الذي قد يطيل حياة المريض ويمنع نمو المرض سيكون آمنا وفعالا بعكس اللقاحات والعلاجات السابقة التي أظهرت آثارا جانبية .

دراسة أخرى تحدثت عن السبل لتجنب مرض الزهايمر، إذ خلصت الدراسة إلى أن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات والفواكه أقل عرضة ل الزهايمر بنسبة أربعة وثلاثين في المئة عن غيرهم.

وهو ما ينصح به الاطباء أن تكون كمية الخضروات والفواكه أكثر من غيرها من العناصر الغذائية فالوقاية خير من العلاج.