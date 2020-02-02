أغذية تحمي الرجال من فقدان الذاكرة.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تشير دراسة جديدة إلى أن الرجال في منتصف العمر يجب أن يشربوا عصير البرتقال، ويتناولوا الكثير من الخضر الورقية والتوت لتجنب فقدان الذاكرة.



ووجد الباحثون الذين أجروا الدراسة، التي استمرت 20 عاما، أن تناول الخضروات والبرتقال الداكن يساعد على تخفيف خطر فقدان الذاكرة لدى الرجال، بمرور الوقت، ومن المثير للاهتمام أنهم وجدوا الشيء نفسه بالنسبة لعصير البرتقال، الذي خرج من دائرة التغذية لافتقاره إلى الألياف ومحتوى السكر العالي.

وشملت الدراسة التي نشرتها مجلة Neurology على الإنترنت، 27 ألف و842 رجلا، يبلغ متوسط أعمارهم 51 عاما.

وقام المشاركون بملء استبيانات عن عدد الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة، التي كانوا يتناولونها كل يوم في بداية الدراسة، ثم كل 4 سنوات لمدة 20 سنة.

وقال معد الدراسة، تشانغتشنغ يوان، طالب الدكتوراه في كلية هارفارد T.H. Chan للصحة العامة: "أحد أهم العوامل في هذا الدراسة، هو أننا كنا قادرين على البحث وتتبع مثل هذه المجموعة الكبيرة من الرجال، على مدى 20 عاما من الزمن، ما يسمح بتحقيق نتائج مذهلة جدا. وتقدم دراستنا دليلا إضافيا على أن الخيارات الغذائية يمكن أن تكون مهمة للحفاظ على صحة دماغك".

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وخضع المشاركون لاختبارات ذاتية لمفاهيمهم ومهاراتهم في الذاكرة، قبل 4 سنوات على الأقل من نهاية الدراسة، عندما كان متوسط أعمارهم 73 عاما.

وتم تصميم الاختبار لاكتشاف التغييرات، التي يمكن أن يلاحظها الناس في كيفية تذكرهم للأشياء، قبل أن يتم اكتشاف هذه التغييرات من خلال الاختبارات الإدراكية الموضوعية.

وتم تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات على أساس استهلاك الفاكهة والخضار. وتبين أن الرجال الذين تناولوا الخضروات، أقل عرضة بنسبة 34% لتطور مشاكل مهارات التفكير، مقارنة بالرجال الذين استهلكوا أقل كمية من الخضروات.

كما كان الرجال الذين شربوا عصير البرتقال يوميا، أقل عرضة بنسبة 47% لتطور مهارات التفكير السيئة، مقارنة بالرجال الذين يشربون أقل من حصة واحدة في الشهر.

وقال يوان إن الرجال الذين تناولوا أكبر قدر من الفاكهة يوميا، كانوا أقل عرضة لتطور مهارات التفكير السيئة، ولكن ضعف هذه الارتباط بعد تعديل الباحثين لعوامل غذائية أخرى، يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل استهلاك الخضروات وعصير الفواكه والحبوب المكررة، وكذلك البقوليات ومنتجات الألبان.

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضروات قبل 20 عاما، كانوا أقل عرضة لتطور مشاكل التفكير والذاكرة، سواء استمروا في تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات لمدة 6 سنوات قبل اختبار الذاكرة.

وهناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان الأمر نفسه صحيحا بالنسبة للنساء، لكن فريق البحث في هارفارد قال إنه يشعر بأن النتائج تظهر أن التعديلات الغذائية لها تأثير عميق على صحة الدماغ.