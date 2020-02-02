الخطوط السعودية تعلق رحلاتها إلى الصين









اسماء السيد - أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين غوانزو الصينية بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وسبق للعديد من شركات خطوط جوية أن علقت جميع الرحلات الجوية إلى الصين، مع انتشار المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 304 شخصاً حتى الآن. كما نصحت العديد من الدول رعاياها بعدم التوجه إلى الصين خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا.

وكان التلفزيون الرسمي السعودي، ذكر اليوم الأحد، نقلاً عن دبلوماسي سعودي، أن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة حال طوارئ دولية بسبب الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.