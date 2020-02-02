شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد دعمها المستمر للسودان خلال المرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، مع الدكتور عمر قمرالدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات وذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكد قرقاش على دعم دولة الإمارات المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنياً أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.

من جانبه، ثمّن وزير الدولة السوداني دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبراً عن امتنانه العميق للإمارات .. مؤكداً أن نجاح مساعي الحكومة السودانية يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.

ما بحثه الجانبين خلال لقائهما بالقاهرة تأكيدا على ما تم خلال زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي، أنور قرقاش للخرطوم، قبل أيام قليلة، والتى أكد فيها إن بلاده ملتزمة التزاماً كاملاً بنجاح إنطلاقة السودان إقتصادياً وإقليمياً، ليلعب دوره الطبيعي كأحد أكبر وأهم الدول العربية.وبحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، مع قرقاش، في الخرطوم اليوم بحضور مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، الدور الذي ظلت تلعبه دولة الإمارات في دعم السودان قبل وأثناء وبعد ثورة ديسمبر.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي، إن بلاده حريصة على متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية، منوهاً بأن ما يجمع الإمارات والسودان كبير، وكثير من حيث العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة خاصة الجيواستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح أن زيارته إلى الخرطوم، تأتي في إطار جملة زيارات لمسئولي البلدين لتوطيد العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، التي تجمع الدولتين، مشدداً على أهمية تكثيف تلك الزيارات لتقوية العلاقات.

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وأضاف أن الزيارة تهدف إلى التعرف على أوجه دفع التعاون الثنائي بين البلدين، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات لديها إصرار كبير على تطوير العلاقة التاريخية مع السودان.

وأكد أن بلاده مدركة تماماً للظرف التاريخي، الذي يمر به السودان حالياً، وتدرك جيداً أن تكاتف جهود أصدقاء وأشقاء السودان ضروري في هذه المرحلة.

وأبدى رغبة بلاده في توثيق وتطوير علاقات البلدين إلى أرفع مراحل التعاون المتكامل في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي.