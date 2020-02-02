شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أطفال لبنانيين فى حادث دهس غرب إستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد، إن سائقا دهس أطفالا لبنانيين فى سيدنى وقتل 4 منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمتهم، وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة، وأعلنت الشرطة - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن السائق البالغ من العمر (29 عاما) والذى لم تكشف عن اسمه، سيمثل أمام المحكمة، بعدما وجهت إليه 20 تهمة، بينها القتل غير العمد، والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذى وقع في ساعة متأخرة في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما اندفعت السيارة الرباعية الدفع وصدمتهم.

وأشارت إلي أن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، وطفل عمره 13 عاما، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة آخرون، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

من جانب اخر خرجت حرائق الغابات فى العاصمة الأسترالية كانبرا، عن نطاق السيطرة، أمس السبت، بعد إحراقها نحو 35 ألف هكتار من الأراضى والزراعات، فى متنزه نامادجى الوطنى، الذى يقع بين كانبرا ونيو ساوث ويلز، يهدد حاليا المنازل فى الضواحى الجنوبية للعاصمة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فى أستراليا، قالت السلطات إن "حريق وادى أورورال" فى متنزه نامادجى الوطنى، الذى يقع بين كانبرا ونيو ساوث ويلز، يهدد حاليا المنازل فى الضواحى الجنوبية للعاصمة.

Advertisements

وقال أندرو بار، رئيس وزراء منطقة "كابيتال تيريتورى"، فى تصريحات صحفية،السبت، إن الحريق يزداد اشتعالا وربما لا يمكن التنبؤ به"، وكانت الحرائق قد أحرقت بالفعل 15% من منطقة "كابيتال تيريتوري"، وتم إغلاق طريق سريع رئيسى خارج كانبرا.

وكان مسؤولون فى أستراليا، أعلنوا حالة الطوارئ فى العاصمة كانبيرا والمناطق المحيطة بها، أمس الجمعة، تحسبا لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة فى ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية.

وقال مسؤولون، إن حريقا يخرج عن السيطرة بجنوب المقاطعة على أعتاب كانبيرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومترا مربعا.

وستمتد حالة الطوارئ المعلنة لمدة 72 ساعة وتعطى السلطات صلاحيات أكبر لإصدار أوامر إجلاء وإغلاق طرق والسيطرة على ممتلكات خاصة.