«حساب المواطن» يوضح موعد صرف البدل

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن موعد صرف البدل في كل شهر فضلًا عن موعد صرف الدعم للدفعة السابعة والعشرون.
وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، ردًا على استفسار مستفيد، أنه: ” يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السابعة والعشرون بتاريخ ” 10 فبراير ” .
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