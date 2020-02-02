الھیئة الملكیة بالجبیل تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الھیئة الملكیة بالجبیل عن وظائف شاغرة (للرجال) لحملة الثانویة العامة فما فوق، من خلال برنامج التأھیل والإحلال بالجبیل الصناعیة.

واشترطت الھیئة أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة، حيث جاءت الوظائف على مسمى ُمحاسب “العمل لدى شركة المشارق للتجارة و المقاولات” – :فني تكییف “العمل لدى شركة المشارق للتجارة و المقاولات” – مساعد عامل صیانة وظیفتان “العمل لدى شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة -كاتب استلام وتسلیم العمل لدى (شركھ الخدمات الفنیھ للادوات العملیه” – فني الشبكة “العمل لدى شركة أساس العالمیة المحدودة” –

بالإضافة إلى أمین مستودع “العمل لدى شركة أساس العالمیة المحدودة “- موظف مشتریات العمل لدى (الخریف لتقنیة المیاه والطاقة -فني كھربائي وظیفتان العمل لدى شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة — فني تكییف وظیفتان”.

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