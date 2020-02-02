محمد بن راشد: السعودي إماراتي والإماراتي سعودي

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مؤكدًا متانة العلاقة بين الشعبين السعودي والإماراتي، قال الشيخ محمد بن راشد أن لا فرق بين السعودية والإمارات، وذلك أثناء حضوره سباق القدرة والتحمل في محافظة العلا السعودية، التي فاز فيها نجله حمدان.

"الخليج 365" من دبي: أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، عمق العلاقة التي تربط الشعبين السعودي والإماراتي؛ إذ قال تعليقًا على زيارته السعودية وحضوره فوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبي، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل التي أقيمت في محافظة العلا بالسعودية، بمشاركة نخبة من فرسان دول العالم: "فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز".

أضاف: "لا يوجد فرق بين السعودية والإمارات، فالسعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، متابعًا أنه حضر إلى السعودية "كسياحة لمشاهدة سباق القدرة والتحمل الذي تنظمه المملكة هذا العام"، ويشارك فيه نجله حمدان.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: "الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة".