الأوبئة تضرب الصين من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

لم تكد الصين تستفق من ضربة فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر 304 أشخاص حتى الآن، حتى لحق به فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت.



وأعلنت الصين، الأحد، تفشي إنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان، جنوبي مقاطعة هوبى، مركز فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست"، ومقرها هونج كونج، أن "المرض ظهر في مزرعة بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، وأدى لنفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، السبت، بأن السلطات المحلية أعدمت 17 ألفا و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقا لموقع الصحيفة.

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وينصح الخبراء لمنع انتشار المرض بتجنب الاتصال مع الدواجن بجميع أنواعها وفضلاتها. وإذا حدث ذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، وتجنب التعرض لأسواق الدواجن والمزارع بقدر الإمكان.

وكانت الصين أعلنت، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 حالات، منذ بدء ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وقال التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات الفيروس زاد 45 حالة بنهاية السبت، فيما جرى تسجيل 2590 حالة إصابة جديدة في بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بالإقليم 14380.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.

وانتشر الفيروس حول العالم ليصيب أكثر من 150 شخصا في أكثر من 20 دولة.