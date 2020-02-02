فيديو.. علاوي يخاطب متظاهري العراق بعد تكليفه بالحكومة

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، تكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس العراقي قد أمهل الكتل النيابية حتى السبت، لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق ردا من الكتل.
وقال علاوي الذي سبق وأن رفضه المتظاهرون، في الفيديو "بعدما كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قررت أول شيء أحكي معكم".
وأضاف "لولا تضحياتكم ما كان سيطرأ أي تغيير في البلد.. أنا مؤمن بكم ولهذا سأطلب منكم الاستمرار في المظاهرات".
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وتابع "أريدكم أن تكونوا معي لنواصل التغيير.. أنا موظف عندكم وعلي أمانة كبيرة.. لا توقفوا التظاهرات إذا لم تحصلوا على ما تريدون".
وتعهد علاوي بحماية المتظاهرين، قائلا "لازم نحميكم بدل ما نقمعكم"، داعيا المتظاهرين إلى مواصلة التظاهر إلى أن "نحاسب القتلة ونعوض أسر الضحايا ونعالج الجرحى ونحدد موعد الانتخابات وقانون الاتنخابات ونرجع هيبة القوات الأمنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد".
وختم حديثه بالقول "إذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا المنصب".
يشار إلى أنه مضى أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي.
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