شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالبحرين والكويت.. غائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين بارد نسبيا وفى الإمارات من المتوقع أن يكون غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة صباحا، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون، بارداً نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.