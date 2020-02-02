شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلق الرحلات إلى مدينة قوانجتشو الصينية وتجلى 10 طلاب من ووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الخطوط الجوية السعودية الرحلات إلى مدينة قوانجتشو الصينية، وذكر التلفزيون الرسمى السعودى اليوم الأحد نقلا عن دبلوماسى سعودى أن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التى أعادت الطلاب إلى السعودية لكنه لم يذكر موعد الرحلة.

ومدينة ووهان عاصمة إقليم هوبى هى بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص وأصاب أكثر من 14 ألفا آخرين.

أعلنت الفلبين اليوم الأحد عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان، كما أفادت إدارة الصحة الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد.

وأضافت الإدارة أن الرجل (44 عاما) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي أمس السبت،وذكر تلفزيون الصين المركزى اليوم الأحد نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

Advertisements

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالى للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وأوضحت وزارة الصحة العامة فى الولاية - وفقا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب فى العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.

وكان مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنطونى فاوسى أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام فى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إخضاع جميع الأمريكيين الذين زاروا الصين على مدار الأيام الـ14 الماضية لفحوص طبية مكثفة فور عودتهم للولايات المتحدة، على أن يتم أيضا عزلهم لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.