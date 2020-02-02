شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اليمنية تنفى تسجيل أى حالة إصابة أو اشتباه بـ"كورونا" فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة اليمنية، السبت، تسجيل أى حالة إصابة أو اشتباه بوباء كورونا المستجد، موضحة حقيقة وصول مواطنين يمنيين من الصين إلى مطار عدن الدولى جنوب اليمن، عبر السودان.

وقالت الصحة اليمنية فى توضيح، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "بموجب البيانات المتوفرة لدينا من المختصين بالمطار، فإن الطائرة التى وصلت إلى مطار عدن جميع ركابها من الخرطوم ومن دول لم يتم فيها الإعلان عن وجود حالات مشتبهه".

وأكدت "اتخاذها منذ اليوم الأول لإعلان انتشار وباء كورونا بالصين، الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أى حالة مصابة أو مشتبه بها".

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وأشارت إلى "تزويد مكتب وعيادة الحجر الصحى فى مطار عدن وبقية المنافذ بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتخصيص مكان للحجر الصحى للحالات المصابة والمشتبه بها، وتجهيز فريق طوارئ وغرفة عمليات استلام البلاغات على مدار الساعة".

وكانت أنباء أشارت إلى وصول 59 مسافرا يمنيا إلى مطار عدن الدولي، قادمين من الصين عبر مطار الخرطوم، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كعزل المشتبه بهم.

يذكر أن التلفزيون الرسمى الصينى أعلن فى وقت سابق، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بواقع 45 حالة بنهاية اليوم ليصل العدد الإجمالى للضحايا إلى 294 شخصا.

وأضاف التلفزيون أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة فى هوبي، بؤرة تفشى الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالى للإصابات بالإقليم 9074.