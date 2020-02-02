دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لماذا بحث المصريون عن هذا المصطلح في شهر يناير عبر غوغل؟

خلال شهر يناير 2020 بحث المصريون عن 155 موضوعاً، من بينهم 112 موضوعاً متعلقاً بالرياضة، عبر محرك البحث في الإنترنت "غوغل".

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وفق تقسيم خماسي "الرياضة، المنوعات، السياسة، الاقتصاد، العلوم"، بحث المصريون بنسبة 72% في الرياضة، 20% في المنوعات، أما السياسة فكانت بنسبة 4%، فيما احتل الاقتصاد والعلوم النسبة الأخيرة بالمناصفة بنسبة 2%، بحسب تحليل خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، ذلك بعد تحليل النتائج عبر برنامج "إكسل".

ماذا يبحث المصريون في مجال الرياضة؟

بالطبع المصريون من هواة كرة القدم، لذا كان بحثهم منصب فقط على هذا النوع من الرياضة، خاصة في الدوري المصري والإنجليزي، فيما جاء الدوريات الإسباني والإيطالي والبطولات الإفريقية النسب الأقل في عملية البحث الرياضية.

نوع البحث في الرياضة:

يبحث المصريون عبر غوغل بطريقة السؤال حول موعد المباراة، النتيجة، ترتيب الدوري، كذلك النجوم مثل محمد صلاح. كما بحث المصريون من خلال نصف مليون عملية بحث عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يوناتيد.

© alqiyady لماذا بحث المصريون عن هذا المصطلح في شهر يناير عبر غوغل؟

لماذا بحث المصريون عن هذا المصطلح تحديداً؟

نظراً لما تمتع به شهر يناير 2020 من أحداث كبيرة على المستويات الدولية والمحلية، مما تسبب في البحث عن مصطلح "الحرب العالمية الثالثة" على نطاق واسع؛ نتيجة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فقد خشى المصريون النزاع المسلح قد يكون على وشك الوقوع.

وتضمنت عمليات البحث مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى رد طهران على وفاته، كذلك شملت عمليات البحث وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي احتل المرتبة الثالثة في قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً في يوم 11 يناير.

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كما شملت عمليات البحث من قبل المصريين انتشار فيروس "كورونا"، إعلان خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط وغيرها من الأحداث. فيما حلت "صفقة القرن" في المرتبة الثالثة ليوم 27 يناير، في إشارة إلى الخطة الأمريكية للسلام.

وعلى صعيد السياسة أيضاً، احتلت "إيران" اهتماماً كبيراً في 8 يناير، عقب توجيه ضربة صاروخية إلى قواعد عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية في العراق.

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لماذا مصر؟

أجابت ممثلة عملاق محركات البحث عبر الإنترنت على هذا السؤال بأن مصر والسعودية أكثر الدول العربية، التي تحتوي على عدد كبير من مستخدمي الإنترنت، مشيرة إلى خطط المحرك في زيادة أعداد الدول العربية وفق أعداد المستخدمين.

يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ نحو 40 مليونا من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 100 مليون، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.المزيد:

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