أبل تغلق متاجرها الرئيسية في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أغلقت شركة أبل، أمس السبت، مؤقتا متاجرها الـ42 في البر الرئيسي للصين، أحد أكبر أسواقها، حيث ينتشر فيروس جديد بسرعة وارتفع عدد القتلى هناك إلى 259.



وذكرت الشركة المصنعة للهاتف المحمول آيفون في بيان أنها أغلقت المتاجر ومكاتب الشركات ومراكز الاتصال في الصين حتى 9 فبراير "توخيا للكثير من الحذر وبناء على أحدث نصيحة من خبراء صحة بارزين".

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وأوضح البيان "مشاعرنا مع الأشخاص الأكثر تأثرا على نحو مباشر بفيروس كورونا ومع من يعملون على مدار الساعة لدراسته واحتوائه"، فيما أضافت أن "متجر أبل على الإنترنت سيبقى مفتوحا".

وتعد الصين ثالث أكبر سوق للشركة من حيث المبيعات بعد الولايات المتحدة وأوروبا، كما أنها تصنع معظم أجهزة أيفون وغيرها من الأجهزة.

وقال الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إن وكلاء الشركة في الصين أجبروا على تأخير إعادة فتح المصانع التي أغلقت في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وأضاف أن الشركة تبحث عن طرق لتقليل تعطل الإمدادات، حيث يوجد بعض مورديها في هوبى، الإقليم الصيني الذي يعد في صلب تفشي المرض والمفروض عليه حجر صحي منذ أكثر من أسبوع.