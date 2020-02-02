مسكوكة تذكارية لتخليد رحلة أول رائد فضاء إماراتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تخليد رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، أعلن المصرف عن إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، علماً أن المسكوكة التذكارية سوف تطرح للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه، حيث ستباع المسكوكة التذكارية من الفضة، زنة 40 جراماً، بسعر 300 درهم.

يسعى المصرف المركزي من خلال هذه المبادرة إلى الإشادة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي من شأنها أن تعزز مكانتها عالمياً.

وبهذه المناسبة، أعرب مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي عن فخره بجهود أول رائد فضاء إماراتي وعربي، وقال: «نحن في المصرف المركزي نحرص على أن نسهم في صون وتخليد هذا الإنجاز التاريخي من خلال إصدار مسكوكة تذكارية من الفضة».

وأضاف المحافظ: «أثبت هزاع المنصوري أن الإمارات لا تعرف المستحيل، وأبناء هذا الوطن قادرون على تحقيق طموح القيادة الرشيدة التي تبذل الكثير من أجل رفعة وطننا، كما نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات في كافة المجالات».