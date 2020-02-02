شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصدر مسكوكة تذكارية تخليداً لرحلة أول رائد فضاء هزاع المنصورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى أنه سيصدر اليوم مسكوكة تذكارية مـن الفضة فى إطار حرصه على تخليد رحلة هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتي، وسوف تطرح المسكوكة التذكارية للبيـع فى المقر الرئيسى للمصرف المركزى وفروعه، حيث ستباع المسكوكة زنة 40 جراماً بسعر "300" درهم.

وقال مبارك راشد المنصورى، محافظ المصـرف المركزى: يسعدنا اليوم أن نعبر عن فخرنا بجهود أول رائد فضاء إماراتى وعربي، ونحن فى المصـرف المركزى نحرص على أن نسهم فى صون وتخليد هذا الإنجاز التاريخى من خلال إصدار مسكوكة تذكارية مـن الفضة.

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وأضاف أن هزاع المنصورى أثبت أن الإمارات لا تعرف المستحيل وأبناء هذا الوطن قادرون على تحقيق طموح القيادة الرشيدة التى تبذل الكثير من أجل رفعة وطننا، كما نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات فى كافة المجالات.

يذكرأن، أشاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري برائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير ومشاركتها في السير في الفضاء مرتين ضمن أول مهمة سير فضائية نسائية خارج محطة الفضاء الدولية، وقال المنصوري في تغريدته عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ليس من المستحيل تحقيق الأحلام! ومثال على ذلك زميلتي جيسيكا مير التي لم تكتفِ فقط بأن تكون ضمن أول مهمة سير نسائية في الفضاء مع رائدة الفضاء كريستينا كوك، بل قامت أيضًا بالسير في الفضاء مرتين إضافيتين منذ انطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019!".

يذكر أن "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الماضى 2019، استمرت لمدة 8 أياما، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.