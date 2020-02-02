الأحبابي يكمل المربع الذهبي لبطولة فزاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

نال عيسى محماس الأحبابي البطاقة الرابعة ليكتمل عقد المتنافسين على كأس فزاع بعدما تفوق على منصور بن عبيد الوهيبي، ويستعد لملاقاة جمعة عبيد آل علي.

ومع الحلقة التاسعة من النسخة العشرين لبطولة فزاع لليولة والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان، التي أقيمت أمس الأول، بدأ العد التنازلي للتتويج بالكأس مع أولى جولات المربع الذهبي.

الحلقة التي استضافت الفنان خالد محمد والشاعر هزاع بن نوّ

ه المنهالي على أرض قلعة الميدان بالقرية التراثية في القرية العالمية، شهدت منافسة نارية بين راشد الدرمكي وسلطان الكتبي.

احتدم التنافس في الحلقة، وهي الأولى من الدور نصف النهائي بدخول الدرمكي، المشارك، الذي استهل الأداء بالتركيز على اليولة الأرضية ومهارات التحكم والدوران بالسلاح، وحصل من لجنة التحكيم على العلامة 49.

وجاء الدور على الكتبي، المشارك من دبي، الذي أكمل بنجاح اليولة الأرضية والدوران بثبات، لينجح بعد ذلك بالمحاولة الأولى في فر السلاح حينما قرع أجراس قلعة الميدان، ليكرر الأمر في الثانية، ويكتفي بذلك وهو ما جعل لجنة التحكيم تصف المحاولتين بأقل من المطلوب، وتمنحه 47 نقطة.وألقى الشاعر هزاع بن نوّه المنهالي قصيدة جديدة بعنوان «صاحب المجد»، مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقدم خالد محمد أغنيتين جديدتين تتناغمان وإيقاع اليولة، الأولى «الود» من كلمات خميس الشامسي وألحان محمد الماسي، والثانية «خيزران الهند» من كلمات ماجد بن سلطان الخاطري وألحان الفنان.



مسؤولية وطنية



أوضحت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مع اقتراب ختام بطولة فزاع لليولة هذا الموسم، أن المتسابقين جميعهم قدموا أقصى مهاراتهم حرصاً منهم على حفظ تراثهم تلبية للمسؤولية التي أوكلت إليهم، ولم يدخروا جهداً في استعراض اليويلة بأفضل المعايير.

وقالت: مع اكتمال عدد المتأهلين إلى المربع الذهبي فإن اليويلة الأربعة نعتبرهم فرسان الميدان، لأن العزيمة والمثابرة كانتا الدافع والمحفز بالمقام الأول، ما انعكس إيجاباً على مهاراتهم وسعيهم للتطوير وإتقان الأداء أمام الجماهير التي لعبت دوراً كبيراً في المتابعة والتصويت. نحن فخورون بوصولهم إلى هذه المرحلة، فهم لبوا النداء وتحملوا المسؤولية الوطنية في استمرار قيم مجتمعية وإرث شعبي عبر مسابقات للشباب منذ عشرين عاماً بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الداعم الأول لهذه الرياضات التراثية.