لا عربيـة في القاهرة رفضاً لـ«صفقة القرن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن وزراء الخارجية العرب، أمس، رفضهم القاطع ل«صفقة القرن» الأمريكية، مشيرين إلى أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعا الوزراء العرب الإدارة الأمريكية، إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل، محذرين القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» من مغبة تنفيذ بنود الصفقة بالقوة، في حين أكدوا أن «مبادرة السلام العربية» هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام.

قرارات أمريكية مجحفة

ووصف وزراء الخارجية العرب الصفقة، في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الطارئ، أمس، بالقاهرة، بأنها «توجت القرارات الأمريكية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولي، بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وقضية اللاجئين والأونروا»، مشيرين إلى أنها لن يكتب لها النجاح نظراً لمخالفتها للمرجعيات الدولية لعملية السلام، فضلاً عن كونها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو/‏‏حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة.

وأكد وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي، للاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد، أمس، بالقاهرة، برئاسة العراق، مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على أراضيها المحتلة كافة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

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وأكد الوزراء العرب عدم التعاطي مع الصفقة الأمريكية المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، مشددين على أن مبادرة السلام العربية، وكما أقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان الختامي مجدداً، أن «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية، مشدداً في الوقت ذاته على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أن السبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/‏‏حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب «إسرائيل».

العمل على المستوى الدولي

وأكد البيان الختامي أهمية العمل مع القوى الدولية المؤثرة، والمحبة للسلام العادل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، محذراً من قيام «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة، متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة و«إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.

وشدد البيان على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.