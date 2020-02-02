شكرا لقرائتكم خبر عن الإمـارات تؤكد دعمها لحل دائم للقضية الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لجميع الجهود؛ الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مشددة على أهمية تغليب العقل؛ للتعامل بحكمة مع التطورات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال ترؤسه وفد الدولة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أمس، والذي ضم جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وشدد قرقاش على أهمية المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن الحوار هو الفرصة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل لاتفاق السلام، الذي يعد الخيار الاستراتيجي العربي، والذي يجب أن نسعى إليه جميعاً.

قال قرقاش: إن التجاوب السريع من الدول الأعضاء لعقد هذا الاجتماع؛ يؤكد مجدداً الموقف العربي الراسخ بشأن هذه القضية المحورية، وما تحظى به من مكانة خاصة في العالم العربي، وحرص الجانب العربي على تعزيز الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي؛ لإيجاد حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية. وأضاف: «يأتي لقاؤنا اليوم في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بشكل عام بظروف صعبة، وتحديات استثنائية؛ تتطلب منا العمل بحكمة واقتدار؛ لتجاوز هذه الظروف، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير على مدى سبعة عقود ونيف مضت، ويتطلع إلى حياة آمنة مستقرة».

تحصين العالم العربي

وأكد قرقاش، أن الاتفاق العربي حول القضية الفلسطينية يتسق مع جهودنا الجماعية؛ لتحصين عالمنا العربي. وأضاف: «في ظل التطورات الأخيرة، وفي ضوء خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي تجدد دولة الإمارات دعمها لجميع الجهود الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، وتأكيد أهمية تغليب العقل؛ للتعامل بحكمة مع هذه التطورات». وأكد أهمية المفاوضات المباشرة، مشيراً إلى أن الحوار هو الخطوة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل لاتفاق السلام.

وقال: «تؤكد دولة الإمارات ضرورة دعم الحوار وبدء المفاوضات المباشرة بين الجابين الفلسطيني و«الإسرائيلي»؛ لضمان ألا تحدث وقائع على الأرض، تقوض عملية سلام العادل للقضية، ونثمن في هذا السياق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية؛ للدفع بعملية السلام، وھي في تقديرنا لا تمثل تصوراً نهائياً، الذي يتطلب أن يقوم أساساً على موافقة الطرفين». وأكد مركزية «حل الدولتين»؛ وقرارات مجلس الأمن؛ ومبادرة السلام العربية.

قرارات صعبة

وأكد قرقاش أن الظروف التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية والمنطقة، تتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة، بما يتوافق مع حجم التحدّيات التي تمر بها القضية والمنطقة بشكل عام، ونتطلع لأن يسفر اجتماعنا عن موقف عربي واضح، يدعم جهود تحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل لهذا الصراع، بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وكافة شعوبنا العربية.

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وقال قرقاش، في تغريدتين على «تويتر» قبيل اجتماع مجلس الجامعة، «أنه من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة. موقف واقعي، واستراتيجية إيجابية؛ تواجه إحباط السنوات الماضية»، وشدد على أن الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية، تراكم تاريخي ندفع ثمنه. وقال: «الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، رصيد إيجابي يعول عليه، ولا يجب أن يهدر؛ ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي، إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق، ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن».

رسالة للعالم

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، يبعث برسالة للعالم أجمع، أن القرار الفلسطيني الحر له ظهير عربي داعم. وأضاف، «إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم ولن تكون»، مؤكداً أن العرب يأخذون أي مقترح للسلام بجدية؛ لأن إنهاء الصراع الفلسطيني - «الإسرائيلي» مصلحة عربية. وأوضح أبوالغيط، أن الطرح الأمريكي الأخير كشف عن تحول حاد تجاه الصراع الفلسطيني-«الإسرائيلي»، وكيفية تسويته، مشيراً إلى أن السياق الذي طرحت فيه الخطة الأمريكية للسلام، يثير علامات استفهام. واستطرد في حديثه، قائلاً: «ما يجري هو كوضع الفلسطينيين تحت نظام أشبه بالفصل العنصري»، معتبراً أن الوضع الحالي يمهد لمئة عام أخرى من الصراع في المنطقة. وشدد على أن العرب لا يتاجرون بقضاياهم؛ بل يدرسون بعمق وتأن ما يطرح عليهم، ومن حقهم أن يقبلوا أو يرفضوا ذلك. وقال: إن الطرف «الإسرائيلي» يفهم الطرح الأمريكي على أنه «هبة» يسعى لاستغلالها، وأضاف: إنه لا ينبغي أن يواجه الفلسطينيون التحديات منقسمين.

القضية الأولى

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي الأولى للمملكة، وعلى رأس أولويات سياستها الخارجية. وأضاف: إن المملكة لم تتوانَ في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل؛ لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح: إن المملكة وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الوطنية، تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته؛ لتحقيق آماله وتطلعاته.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إن مصر تقف مع الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني. وأضاف شكري: إن محددات «تسوية السلام تستند لقرارات الشرعية والمبادرة العربية». وقال: إن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية، لاستعادة السلام في الشرق الأوسط ككل، معرباً عن إيمانه الثابت بعدالة القضية الفلسطينية.

ثوابت لا تتبدل

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن «حل الدولتين» على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية؛ هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل. وأضاف الصفدي: «إن السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية عليها هاشمية، وحمايتها مسؤولية فلسطينية أردنية عربية دولية، وسنكرس جهودنا؛ لحماية المقدسات الدينية في القدس». وقال: إن ثوابت المملكة لا تتبدل، وإنه لا مساومة عليها، ولا تعامل مع أي مبادرة تطرح دون ثوابت ضامنة لكل حقوق الشعب الفلسطيني. ودعا وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية مع كافة الدول الصديقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان؛ من أجل رفع الوعي العالمي حول مخاطر «صفقة القرن» المجحفة، وتقديم كل أشكال الدعم لفلسطين.