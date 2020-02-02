شعراء عالميون في النسخة الـ 9 من «قلب شاعري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجمع النسخة التاسعة من «قلب شاعري»، الملتقى الشعري الفريد الذي يمثل منبراً للشعراء من الطلبة الناشئين، لإلقاء روائعهم الشعرية، إلى جانب نخبة من المبدعين المعروفين عالمياً، في سماء الأدب بدولة الإمارات وحول العالم، ومجموعة من الطلبة من مختلف أنحاء المنطقة، بغية المشاركة في تعزيز رسالة السلام والتسامح والتفاهم بين الثقافات.

تقام الفعالية التي تستضيفها «منظمة سوكا جاكاي الدولية الخليج» بالتعاون مع «قرية دبي للمعرفة» و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية» في أمسيات صباحية ومسائية في قاعة مسرح «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية».

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تتمحور فكرة الملتقى حول موضوع «صناعة الأمل»، بالإضافة إلى رؤية «سوكا جاكاي الدولية» لتعزيز القيم الإنسانية والسلام والتفاهم بين الثقافات من خلال التعليم. وتستهل الفعاليات بقصائد يلقيها كوكبة من طلبة المدارس، تعقبها روائع شعرية لنخبة من المبدعين من حول العالم.

وقال سوريش بريمكومار، رئيس مجلس المنظمة: «قلب شاعري، ليس مجرد ملتقى للشعر والأدب، بل خطوة فريدة للتواصل مع الآخرين لتعزيز ونشر القيم الأساسية للأمل، والتناغم والسلام العالمي، وهذا العام تلقينا أكثر من 350 قصيدة من الطلبة، من دبي والشارقة وأبوظبي، وسوف تشهد الفعالية حضور نحو 800 طالب وطالبة. وتماشياً مع موضوع «الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة» الذي أطلقته الإمارات هذا العام، يسرنا أن نسهم من خلال موضوع «صناعة الأمل» الذي تتمحور حوله فعالية «قلب شاعري»، في تعزيز قيم التفاؤل والتمكين والتضامن بين فئة الشباب في هذه المنطقة».

وستشهد هذه الفعالية التي تقام بالشراكة مع مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لبنك الإمارات دبي الوطني، تحت منصة «معاً نحو عالم بلا حدود»، تقديم مجموعة من العروض والمشاركات وإلقاء القصائد من قبل طلبة مراكز رعاية أصحاب الهمم، كما تضم قائمة الشعراء الذين أكدوا مشاركتهم في هذا الملتقى: طلال الجنيبي، وسامانتا بانرجي، وقمر الدين أمايام، وسيد سكلاوي، ودايساكو إيكيدا، ونيلز هاف، ووائل الجشي، وسابرينا لي، ونزار سرطاوي، وكيه ساشيداناندان. وسيلقي الشعراء قصائدهم بلغات عدة مثل الإنجليزية، والعربية، والبنغالية، والمالايالامية، واليابانية، والألمانية، والإيطالية.