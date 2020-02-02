شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنظم حملة تتضمن نصائح وفيديوهات حول «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعوية بالفيروس تتضمن نصائح وفيديوهات للوقاية من المرض.
كما أعلنت الوزارة عن تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في الصين، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية. وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمس حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم، ما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة، ومبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المسجلة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقاً ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.
وتطمئن الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جداً، خاصة أن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة. (وام)
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