الاحتلال يبدأ في إعداد خطط لبسـط السيـادة على غـور الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي إن حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» بدأت في إعداد خططها الرامية إلى بسط سيادتها على غور الأردن والمستوطنات.

ونفذ الاحتلال سلسلة غارات على أهداف في شمالي قطاع غزة، بعد أن قال إن فلسطينيين أطلقوا 8 قذائف صاروخية على أهداف «إسرائيلية» خلال 24 ساعة. وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان، «أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، من بينها مستودعات لتخزين وسائل قتالية ومنشأة تحت الأرض تستخدمها الذراع العسكرية لحماس».

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وأغلقت قوات الاحتلال، الطرقات القريبة من السياج الإلكتروني على طول الحدود مع القطاع. وذكرت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال أغلق الطرقات القريبة من حدود غزة في وجه المستوطنين، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي القريبة من القطاع. وأشارت المصادر العبرية، أن إغلاق الطرقات جاء بسبب مخاوف أمن الاحتلال من اندلاع مظاهرات قرب السياج الإلكتروني المحيط بالقطاع، وليس بسبب إنذارات محددة.

وخرج عشرات آلاف الفلسطينيين، أمس، احتجاجاً ورفضاً ل«صفقة القرن» في باقة الغربية بالداخل المحتل عام 1948. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها شعارات ضد «صفقة القرن» وأخرى مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وقال منصور دهامشة سكرتير عام «الجبهة الشعبية» وعضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية: تقام المظاهرة في باقة الغربية رفضاً للمؤامرة على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وهذه إحدى التظاهرات التي خرجت في الداخل رفضاً للصفقة.

(وكالات)