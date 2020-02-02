العين يهزم الوصل بسهولة بخماسية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

حقق العين فوزاً سهلاً على ضيفه فريق الوصل بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت مساء أمس في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 27 نقطة ويحافظ على فارق النقاط الثماني مع المتصدر شباب الأهلي ولديه مباراة مؤجلة امام اتحاد كلباء، فيما تجمد رصيد «الإمبراطور» عند 22 نقطة.

شهد المواجهة جمهور قليل بلغ 4460 متفرجاً لا يعبر عن لقاء «كلاسيكو» الزمن الجميل وعن أكبر قاعدتين جماهيريتين في دورينا.

سجل خماسية العين محمد عبدالرحمن «هدفين» ولابا كودوجو «هدفين»، وجمال معروف هدفاً، ليرفع المهاجم التوجولي رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة هدافي دورينا.

وتعرض مدافع العين سالم عبدالله للطرد في الدقيقة 65، كما شهدت المباراة مشاركة لاعب العين الجديد الكازاخستاني إسلام خان ومرر تمريرة حاسمة.

المباراة جاءت فوق المتوسط سيطر عليها أصحاب الأرض في دقائقها الأولى وسجلوا هدفين، الأول بعد 3 دقائق والثاني في الدقيقة التاسعة، وفي منتصف الشوط استعاد الوصل توازنه وبدأ في مبادلة العين الهجمات ولكن دون أن يصل لشباك خالد عيسى.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف العين هدفه الثالث قضى به على أحلام الوصلاوية في العودة للمباراة، ثم أضاف الهدف الرابع قبل النهاية بخمس دقائق والخامس في الوقت بدل الضائع.