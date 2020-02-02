شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الأعمال في «طيران الإمارات للآداب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن المهرجان الذي يقام من 4 إلى 9 فبراير الجاري من خلال محور الأعمال وجلسات لمساعدة رواد الأعمال في المنطقة، لتطوير أعمالهم.
وأوضحت أحلام بلوكي مديرة المهرجان، أن هذا المحور يوفر فرصة نادرة للاستماع إلى نخبة من أبرز المتحدثين الذين يسلطون الضوء على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات في تطوير الأعمال.
وستسهم ورش المهرجان باللغة العربية في تطوير مشاريع رواد الأعمال، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق الغد.
وأبرز المشاركين في هذه الورش: خالد الحوسني خبير إدارة التغيير وخبيرة التطوير المهني مريم البلوشي، وخليفة المحرزي وأمل آل علي، وأيضا خبيرا تحليل لغة الجسد محمد الحمادي من الإدارة العامة لعلوم الطب الشرعي وعلم الجريمة، ومحمد سليمان الضوياني، رئيس قسم علم النفس الشرعي في شرطة دبي. (وام)
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