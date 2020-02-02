144 مليار درهم قيمة أصول «كهرباء ومياه دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن دولة الإمارات ممثلة في الهيئة، جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وللعام الثالث على التوالي، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وأشارت إلى أنها ببنيتها التحتية القوية وإنجازاتها العالمية تشكل ركيزة أساسية في نهضة إمارة دبي؛ حيث تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 144 مليار درهم، واستثمارات تصل إلى 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تبلغ قدرتها الإنتاجية 11.400 ميجا واط من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً،

وشددت على أنها تعمل في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأفادت بأنها حصلت على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك الوقت اللازم لاستكمال كل إجراء ومعيار التكلفة واعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ل«ديوا»: في الهيئة نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير بنية تحتية قوية للكهرباء والمياه، ونسعى إلى تحقيق أهداف خطة دبي 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وأضاف: «نفتخر أن تكون الهيئة، جزءاً من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات على المستوى العالمي بسواعد أبناء وبنات الوطن الذين يبذلون قصارى جهدهم كي تكون الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة، تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

في إطار جهودها للمساهمة في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلو واط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها الهيئة للمشروعات الصناعية والتجارية والتي تشمل الإعفاء من رسوم التوصيلات الجديدة ومبلغ التأمين للأحمال حتى 150 كيلو واط. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء.

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي في إبريل 2019، سبقاً عالمياً تمثل بحصول الإمارة على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف ضمن منصة لقياس أداء الاستدامة للمدن في إطار شامل يُمكّن المدن من قياس 14 مؤشراً في قطاع الطاقة والمياه ومعالجة النفايات والنقل والتجربة الإنسانية والتعليم والازدهار والمساواة والصحة والسلامة.

في يونيو 2019، أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي انخفضت بشكل كبير على الرغم من مسيرة التطور والنمو المستمرة في الإمارة؛ حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 19% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.