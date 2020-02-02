بلدية الشارقة تنفذ 34 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



نفَّذت بلدية مدينة الشارقة، 34 ألف زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، ويقوم قسم رقابة الأغذية خلال مُتابعته لتلك المنشآت باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي ارتكاب المُخالفات والتي قد تُؤثّر سلباً على سلامة المستهلكين، فالحفاظ على الصحة العامة أولوية تُعنى بها البلدية وتعكسها توجيهات ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة في إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية في المدينة.

وأكدت الدكتورة أمل الشامسي مديرة إدارة الصحة العامة في البلدية أن الزيارات التفتيشية التي نفّذها مفتشو قسم رقابة الأغذية خلال العام الماضي بلغت 34 ألفاً وتمّ خلالها التدقيق استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كافة الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية تثبت خلوهم من الأمراض التي تُشكّل خطراً على الصحة العامة.