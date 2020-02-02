كوميديا ساخرة على مسرح القصباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مسرح القصباء عرض كوميديا ارتجالية امتلأ بالضحك والسخرية من الواقع والصور النمطيّة وبعض العادات المجتمعيّة، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان فرنج الشارقة»، الذي انتهى أمس.

وقدّم العرض الكوميديان السعودي فايز الشمراني، الذي تحدث عن مواقف من طفولته، منتقداً النظرة الساخرة تجاه الذين يُعانون السمنة، سارداً مواقف طريفة حصلت معه في مدرسته وعمله وعلى متن الطائرة بسبب ذلك.

وعلق الكوميديان الشاب على بعض العادات والتقاليد المجتمعية، وكيف ينتظر الناس دائماً من غيرهم الأفضل، خاصة الشباب، مقدماً مواقف طريفة متنوّعة تعرّض لها بسبب عدم ربطه حزام الأمان. وتميّز العرض بالتفاعل، إذ اختار الشمراني، أحد الحضور، ودعاه إلى مشاركته، ليقدما سوياً عرضاً ثنائياً قدما فيه مزيداً من المواقف الطريفة والمضحكة.

كماشهدت وجهات «شروق» على مدار أيام المهرجان، العروض الكوميدية الارتجالية لمؤدين باللغتين العربية والإنجليزية، منهم عمرو رمزي، ورجائي قوّاس ومحمد سالم، وعبدالله القصاب، وتايشان باشال، والحزب الكوميدي، والنادي الكوميدي الكويتي، ميوزيكل إمبروف م.إ، ومحمد علي (موموس).