الصحة: الربط بين ٨٨ منشأة صحية و١٥ ألف مختص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أنها انتهت من الربط بين المستشفيات التابعة لها؛ حيث تم الانتهاء من ربط 88 منشأة صحية، موزعة بين 17 مستشفى و 71 مركزاً صحياً في 6 إمارات بالدولة، وذلك بعد الانتهاء من تحقيق الربط في 15 مركزاً صحياً ضمن خطة 2019 ويجري العمل على استكمال 6 مراكز صحية ضمن الخطة المستقبلية لعام 2020 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكدت وزارة الصحة، أن الربط تم بين أكثر من 15000 طبيب وممرض ومختص في الرعاية الصحية ضمن نظام واحد؛ حيث تمت رعاية ما يقارب ٢.٣ مليون مريض من 200 دولة، وتفصيلاً وصل عدد المرضى المسجلين في نظام وريد حتى نهاية عام ٢٠١٩ إلى 2.345.838.

وأوضحت، أن التوزيع الجغرافي للمستشفيات يشمل 6 في الشارقة، و5 في رأس الخيمة، و 3 في الفجيرة، و 2 في دبي، وواحد في أم القيوين، أما التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية، يشمل 9 مراكز في دبي، و11 الفجيرة، و 20 في رأس الخيمة، و 19 في الشارقة، و 6 في أم القيوين، و 6 في عجمان.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم الربط مع كافة الجهات الصحية الرسمية الحكومية في الدولة بنهاية العام الجاري؛ حيث تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على ذلك، وخطة العمل التي تمت مناقشتها مع الجهات أن يتم الانتهاء من ربط 80% من القطاع الخاص بنهاية 2021 ويتم الانتهاء من تطبيق المشروع بشكل كامل مع نهاية 2022.

وتم وضع معايير عدة، لتتمكن مستشفيات القطاع الخاص من الربط في مشروع الملف الصحي؛ حيث تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الجهات المعنية على الاتفاق على كافة معايير الربط، السرية والأمان، إضافة إلى معايير المصطلحات والترميز؛ حيث تم تشكيل لجان من الجهات المعنية لإعداد كافة المعايير.

وأضافت أنها تعمل على تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، من خلال وضع الخطط التشغيلية لدمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية، لتحسين نوعية وسلامة وكفاءة الرعاية الصحية، بالاستناد إلى إدارة البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية وتقنيات «بلوك تشين».

وأكدت أهمية الملف الوطني الصحي الموحد «رعايتي»، والذي يمثل منصة صحية رقمية تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لنظام إدارة صحة السكان. ليكون دليلاً على المكانة المتقدمة، التي تتبوأها الدولة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.