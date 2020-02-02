جامعة الشارقة تخرج مجموعة من الدبلومات المهنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



نظمت جامعة الشارقة، حفل تخريج مجموعة من الدبلومات المهنية، لمصلحة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية، ل 201 موظف وباحث عن عمل؛ حيث عمل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة على إعداد البرامج وتنفيذها، بحضور علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، والدكتور طارق بن خادم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وصلاح المحمود، المدير العام لهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والمستشار سلطان بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، وعدد من مسؤولي الجامعة.

ضم الحفل تخريج مجموعة من الدبلومات المهنية لدائرة الموارد البشرية وهي: الدبلوم المهني في الاتصال الحكومي والإعلام الإلكتروني ل 22 خريجاً باحثاً عن العمل، والدبلوم المهني في الإتيكيت والبروتوكول ل 23 موظفاً، والدبلوم المهني في إسعاد المتعاملين ل 23 موظفاً، والدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية ل 21 باحثاً عن العمل، والدبلوم المهني مشرفة الحضانات ل 19 باحثة، والدبلوم المهني في التفتيش ل 8 موظفات، والدبلوم المهني في العمل الاجتماعي ل 21 باحثاً. والدبلوم المهني في العمل البرلماني ل 10 خريجين للمجلس الاستشاري، والدبلوم المهني في حماية الطفل ل 13 خريجاً لدائرة الخدمات الاجتماعية، والدبلوم المهني في الطفولة المبكرة ل 16 خريجاً لمجلس الشارقة للتعليم. والدبلوم المهني في الوثائق والأرشفة ل 25 خريجاً لهيئة الوثائق والأرشيف.

وأكد الدكتور طارق بن خادم، أن الدائرة، تعزز التوجه التنموي لإمارة الشارقة والرؤية المستقبلية التي ترتكز على العنصر البشري الكفء والمواكب للمتغيرات، منطلقة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الإنسان أصل التنمية وأساس الاستثمار الصحيح المؤدي للتنمية الشاملة.

وقدم الدكتور راضي الزبيدي، أسمى معاني التهنئة إلى الخريجين.